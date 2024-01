Pagode, choro, dança e flerte: saiba o que rolou na primeira festa do BBB 24

Soweto, Menos é Mais e Péricles animaram a primeira festa do BBB 24, realizada na noite dessa quarta-feira (10). No evento, os brothers curtiram os shows de pagode e se jogaram na pista de dança, curtindo a música, mas também teve choro de participante emparedado com medo de sair do programa.

A banda formada por Duzão, Gustavo Góes, Jorge Farias, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga foi quem abriu a festejo, cantando o sucesso "Tá Escrito", do Grupo Revelação. Em seguida, foi a vez do vocalista do Soweto, Belo, se juntar aos pagodeiros, ao descer do teto do reality show numa plataforma.

A entrada triunfal do marido de Gracyanne Barbosa foi destacada pelos internautas nas redes sociais. "Passando mal. O Belo desceu do céu igual uma diva pop abrindo turnê", brincou um usuário na plataforma X, antigo Twitter.

Legenda: Belo se apresentou suspenso em plataforma aérea Foto: reprodução/Gshow

Noite de lágrimas

Emocionado com a oportunidade de assistir aos artistas, o participante Davi chorou. "Os caras estão ali. Nunca pensei passar por um momento desse não", explicou o motorista de aplicativo a Lucas Luigi após ser questionando do porquê das lágrimas.

Nizam também se emocionou quando o grupo Menos É Mais cantou o sucesso "Tempo Perdido", do Legião Urbana.

E as lágrimas não pararam. Fernanda, Leidy Elin, Alane e Lucas Luigi choram quando Péricles cantou o hit "Até Que Durou". "A Leidy chorando no show me representa muito", comentou uma internauta no X sobre o momento.

Legenda: Cena repercutiu nas redes sociais, onde usuários se identificaram com a reação da sister Foto: reprodução/Gshow

No entanto, nem todos os momentos os choros da noite foram de emoção. Emparedado, Maycon foi às lágrimas com medo de ser eliminado nesta quinta-feira (11). Em conversa com Leidy Elin e Marcus Vinicius, o brother confessou temer que seu sonho acabar antes do que esperava.

"São quatro dias só, parece que a gente está aqui há uma semana. Então para de chorar", disse a sister. O comissário chegou perto dos dois, e Maycon falou: "Estou com muito medo, Vini". "O que tiver que ser, vai ser. Relaxe o coração", aconselhou o brother.

Na pista

A entrega dos participantes na pista de dança foi outro destaque da primeira festa do BBB 24. Após as apresentações de pagode, Marcus Vinicius, Vanessa Lopes e Alane correram para o tablado para performar a coreografia de "Anaconda", da Luísa Sonza e Mariah Angeliq. Em seguida, tocou "Envolver", de Anitta, e a dupla Beatriz e a Líder Deniziane se juntou ao grupo.

Na pista, Lucas Luigi chamou a atenção pelos passos, chegando até a performar o famoso moonwalk — coreografia no qual o artista de move para trás enquanto parece se movimentar para frente — durante a música "Don't Stop Til You Get Enough", de Michael Jackson.

Legenda: Dança de brother repercutiu entre os internautas Foto: reprodução/Gshow

O rei do pop também embalou uma apresentação de dublagem da cantora Wanessa, que interpretou a canção "Black or White".

Na primeira festa, Luigi ainda ensinou alguns movimentos coreografados de dança a Juninho, Maycon, Vinicius Rodrigues e Lucas Henrique.

No entanto, a dedicação dos brothers na pista de dança também rendeu um escorregão de Giovanna. "É para eu ficar mais quieta. Não posso andar muito", explicou a situação em conversa com Michel.

Paquera e azaração

Apesar de não ter acontecido beijo na primeira festa do BBB 24, alguns participantes chegaram a flertar. Ao dançar juntos, Alane e Nizam se envolveram. Na ocasião, a sister elogiou o gingado do brother durante a música "Ai, Preto", de L7nnon. Nizam também não perdeu a oportunidade e elogiou a modelo: "Você rebola que é um absurdo".

"Pena que não pode debaixo do edredom, né?", continuou ele. "Pode sozinha, rebolo muito sozinha", respondeu a Alane. Os dois continuaram dançando juntos e trocaram abraços na pista de dança. "Você sabe que meu coração é fraco", disse Nizam. "Então não vou fazer mais nada pra te preservar", respondeu a sister. Na sequência, Alane contou que prometeu não fazer casal no programa. Mas o flerte continuou e ela disse: "Mas quebrar promessa faz parte".

Legenda: Participantes trocaram elogios na pista de dança Foto: reprodução/Gshow

Na sala do programa, Leidy Elin contou para Marcus Vinicius, Beatriz e Alane que Juninho perguntou se ela estava solteira. "Fiquei sem graça [...] Ele falou assim: você está solteira?", detalhou. "Ele te quer, amiga. Fica com ele", disse Alane. A conversa continuou e Leidy contou: "Tenho uma pessoinha lá fora".