Wanessa Camargo relembra infância difícil: 'Nasci na pindaíba'

A cantora Wanessa Camargo contou a trajetória da sua família antes do sucesso da dupla Zezé Di Camargo & Luciano para os colegas de confinamento do BBB 24 nesta quarta-feira (10). O assunto surgiu após MC Bin Laden perguntar sobre a história da família.

"Eu nasci na pindaíba. [Meu pai] estourou quando eu tinha de 9 para 10 anos, e aí foi aquele conto de fadas e uma mudança de vida radical", afirmou. Segundo a cantora, as condições financeiras da família só mudaram após o sucesso da música "É o Amor".

"Aí ele briga com a minha mãe e faz 'É o Amor'. Isso fez a coisa acontecer. Eu tinha um quarto só meu, tinha um quarto só da minha irmã, carro com motorista", contou. Wanessa ainda disse que ao ficar rica teve síndrome do impostor por conta do preconceito que sofreu quando ainda era pobre.

"Estudei em escola particular sendo pobre, tinha rejeição das crianças e aquilo me marcou. Quando eu fiquei rica, veio a síndrome de impostora, queria ser querida pelas pessoas e fui aos poucos entendendo que posso ser feliz e ser simpática", relatou.