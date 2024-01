Taís Araújo é internada em hospital de São Paulo com hérnia de disco

A atriz Taís Araújo foi internada na segunda-feira (8) no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com dores nas costas e diagnosticada com hérnia de disco lombar. Ela precisou passar por um procedimento para resolver o problema e recebeu alta nesta quarta-feira (10).

“O diagnóstico das equipes dos doutores Roberto Kalil Filho e Francisco Sampaio Júnior para a causa das dores detectou uma hérnia de disco lombar aguda e, para o tratamento, a atriz foi submetida a um procedimento minimamente invasivo. A atriz já recebe alta hospitalar nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro, para seguir em tratamento domiciliar”, diz a nota da assessoria de imprensa de Taís.

Devido à internação, a artista não vai aparecer nos três primeiros episódios de “The Masked Singer 4”, da Globo, apresentado por Ivete Sangalo, com previsão de estreia dia 21 de janeiro.

A atriz é jurada do programa, com José Loreto, Sabrina Sato e Paulo Vieira. Taís só irá aparecer no programa do dia 11 de fevereiro, um episódio especial de Carnaval, já que retorna às gravações na semana que vem.