Wanessa Camargo fala de relação com Marcus Buaiz e diz que filhos adoram Isis Valverde

Em conversa com a participante Isabelle Nogueira, no BBB 24, Wanessa Camargo falou sobre o ex-marido, o empresário Marcus Buaiz, e da relação dos filhos com a atriz Isis Valverde, atual noiva do ex.

“Ele está ótimo, feliz, ele vai casar primeiro que eu. A menina é super gente boa”, contou a cantora. “As crianças estão adorando ela, está tudo perfeito, tão legal”, acrescentou.

Wanessa ainda contou que começou a se relacionar com Dado dois meses após a separação. “Foi bem próximo. Foi em julho de 2022”.

17 anos

Wanessa e Marcus terminaram o relacionamento de 17 anos em 2022. Em seguida, ela iniciou o namoro com Dado Dolabella. Meses depois, ele assumiu o namoro com Isis Valverde, e recentemente a pediu em casamento.

A cantora e o empresário são pais de José Marcus, de 12 anos; e João Francisco, de 9.