BBB 24: Wanessa se emociona ao falar para brothers sobre relacionamento com Dado Dolabella

Wanessa Camargo comentou sobre relacionamento com Dado Dolabella, nesta terça-feira (9), enquanto se apresentava aos brothers do BBB 24. Os dois reataram o relacionamento em junho de 2022.

"Não sou casada, mas quase casa porque é um relacionamento sério, muito comprometido, muito amoroso, muito tudo. Ai, eu vou chorar de novo", revelou a cantora que foi aplaudida pelos colegas de confinamento.

O casal assumiu o namoro à família em junho de 2022. Eles começaram a se reaproximar com a separação da cantora com o empresário Marcus Buaiz, com quem manteve um relacionamento por 17 anos e possui dois filhos.

Dado e Wanessa se relacionaram em 200 e terminaram o relacionamento em 2004. O romance do casal foi marcado por brigas públicas. O namoro chegou a ser alvo até mesmo de um posicionamento do pai da cantora, Zezé Di Camargo.

O casal foi visto pela primeira vez no dia 13 de julho de 2022 na Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás. Já em 15 de julho, participaram do Festival Aya Música Medicina, um retiro espiritual pela "cura do planeta".