Leidy Elin repreende Luigi por fala racista no BBB 24: 'Se policie'

Leidy Elin repreendeu Luigi, nesta terça-feira (9), após o brother ter supostamente a chamado de "macaca", no Big Brother Brasil (BBB) 24. Os participantes tiveram uma conversa sobre o estigma racial que a palavra representa.

"Antes do Tadeu, acho que você falou 'macaca'. Eu, preta, sentada do lado de Luigi que parece ser um cara super bem entendido, pegar e falar isso? É muito chato! Se policie nas coisas que você fala aqui dentro. Se policie mesmo, porque a gente não sabe como tá lá fora", disse a sister.

O brother respondeu que chegou a pedir desculpa pela fala. "Falei porque tava acostumado, no meio dos moleques, foi no automático. Por isso que eu te pedi desculpa. Tipo, 'não era para eu ter falado, provavelmente deve ter sentido pra caraca'", respondeu o vendedor.

A trancista pediu que Luigi tenha cuidado com suas palavras e que não iria explodir para não ser interpretada como "agressiva".

"Se eu pedir qualquer pessoa 'depois falo com você', é porque sei que na hora vou explodir. Aí, eu sou preta e daqui a pouco tá me tachando como preta agressiva... Tô sentando e conversando com você que tomara que não se repita", continuou.

A sister ainda afirmou que chamar pessoas pretas de "macaco" não é uma brincadeira. "Com isso não se brinca. É uma palavra muito pesada e muito usada lá fora. Dois pretos, pobres e favelados, eu e você. Precisava nem sentar com você e falar isso", concluiu.