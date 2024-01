Maycon sugere apelidar paratleta Vinicius Rodrigues de 'cotinho' no BBB 24 e gera revolta

O cozinheiro Maycon, do Big Brother Brasil (BBB) 24, gerou revolta nas redes sociais ao sugerir um apelido para Vinicius Rodrigues, paratleta participante do Camarote. Nesta manhã, durante a Prova do Líder, que é de resistência, ele falou sobre chamar o colega de "cotinho", pois ele usa uma prótese de perna.

"Vou colocar o nome de 'cotinho'. A gente pode colocar esse nome, te batizar?", perguntou Maycon. Vinicius, que estava concentrado na prova e desconfortável com a situação, não respondeu e só baixou a cabeça.

Maycon sugerindo batizar a perna do Vinicius e chamando de “cotinho”. #BBB24

Maycon chegou a ser repreendido pelo comissário de voo Marcus Vinicius, que faz a prova ao lado dele. O paraense pediu que ele parasse, mas o cozinheiro continuou. "Brincadeira tem limite", alertou Marcus.

No X, antigo Twitter, internautas condenaram a atitude. "Eu estou vendo a hora que o Vini vai perder a paciência com o Maycon. Ele é insuportável, inconveniente, desnecessário", disse uma.

Perna amputada após acidente

O paratleta e medalhista paralímpico de Tóquio 2020 Vinicius Rodrigues amputou a perna esquerda aos 19 anos, após sofrer um acidente de moto.

Ele usa uma prótese e, inclusive, durante a prova no BBB 24, chegou a retirá-la para cumprir parte do circuito. "Para mim fica difícil por causa da minha prótese. Minha perna não pode molhar", comentou o participante com os colegas de confinamento.

Vinicius resistiu na dinâmica até esta manhã e saiu aplaudido pelos brothers e sisters que restaram na disputa.