O que é 'mike'? Entenda o termo utilizado por Vanessa Lopes no BBB 24

A estreia do Big Brother Brasil 24 (BBB) foi marcada por uma prova do líder que exigiu dos confinados resistência física - e continua nesta terça-feira (9). Ao longo da dinâmica, os participantes precisam se jogar em uma piscina com uma gosma verde e correr contra o tempo. Ainda na noite de segunda-feira (8), a tiktoker Vanessa Lopes, preocupada em seguir todas as regras, perguntou a Tadeu Schmidt o que fazer com o "mike" e virou meme.

Após a primeira rodada da prova, Vanessa Lopes resolveu tirar uma rápida dúvida com o apresentador do reality sobre o microfone, se deveria ir ou não com o equipamento para o circuito da prova.

Veja também

"O mike, vai com ele? E mela todo?", questionou a participante. Enquanto aguardava uma resposta do apresentador, os demais participantes explicavam que a influenciadora estava se referindo ao microfone. E Tadeu respondeu que sim, não haveria problemas em ir com o equipamento.

Memes

Legenda: Prova ganhou memes nas redes sociais Foto: Reprodução/X

Nas redes sociais, usuários brincaram com o termo falado por Vanessa Lopes e até fizeram referências de nomes conhecidos do cinema e da TV.

Na brincadeira, o personagem Mike Wazowski, da animação "Monstros S.A", foi lembrando, além do ex-boxeador Mike Tyson.