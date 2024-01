Yasmin Brunet chama Wanessa Camargo de ‘figura materna’ e cantora não gosta

Os integrantes do Camarote entraram na casa do Big Brother Brasil 2024, nesta segunda-feira (8) e têm mostrado determinação em fazer amizades e alianças. No entanto, numa dessas tentativas, Yasmin Brunet deu um apelido à Wanessa Camargo, mas que a cantora rechaçou rapidamente.

Veja também

Após abrir mão da prova de resistência, que vai definir o líder da primeira semana do BBB 24, Yasmin foi pedir ajuda da cantora: “Wanessa, mãe, help!”, indicando que a loira apelidou a filha de Zezé di Camargo como sua figura materna na competição. Assim que ouviu a denominação, a morena caiu na risada e deu uma resposta: "Só cinco anos a menos do que eu e me chamando de mãe".

Yasmin chamando Wanessa se mãe.



Wanessa: “5 anos a menos que eu e me chamando de mãe.”



KKKKKKK#BBB24



pic.twitter.com/fqKIN8xGZt — Dantas (@Dantinhas) January 9, 2024

Na rede social "X", antigo Twitter, os internautas repercutiram a investida de aproximação considerada sem noção da filha de Luiza Brunet. "Certeza que a Wanessa pegou um rancinho", disse uma pessoa. "A Yasmin literalmente se enxerga como se tivesse 18 anos ainda", criticou outro. "Yasmin precisando de um chá revelação de faixa etária kkkkk ta mais perto da Wanessa que da Vanessa Lopes", brincou mais uma. "Síndrome da adulta adolescente", escreveu outra.