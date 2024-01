Wanessa Camargo cita divórcio de Marcus Buaiz ao se apresentar no BBB 24

A cantora Wanessa Camargo citou a separação do empresário Marcus Buaiz ao se apresentar aos outros participantes do BBB 24, nessa segunda-feira (8).

“Me divorciei e comecei uma nova estrada, retomei minha carreira, minha força”, iniciou ela. "Este ano, quando veio a possibilidade de estar aqui, com tudo arrumado, falei: 'Cara, tem uma coisa que sempre quis fazer na minha carreia toda, que era mostrar para as pessoas quem eu sou'", acrescentou ainda a artista.

Veja também

Wanessa e Marcus ficaram casados por 17 anos e têm dois filhos juntos: João Francisco e José Marcus. Atualmente, o empresário está noivo da atriz Isis Valverde.

Já a artista está em um relacionamento com o ator Dado Dolabella. Os dois namoraram quando eram adolescentes, se separaram e reataram após o divórcio da cantora.