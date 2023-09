Wanessa Camargo e Dado Dolabella aparecem em clima de romance em clipe compartilhado pela cantora

Em meio aos rumores de separação, a cantora Wanessa Camargo compartilhou com os seguidores um vídeo dirigido por Dado Dolabella, seu namorado. Os registros publicados nessa sexta-feira (29) são parte do clipe da nova música da artista, 'Lua Cheia'.

Nas imagens, o casal aparece em paisagens naturais. "Sei que o destino vai nos proteger do tempo que tentou nos deixar para trás… ", escreveu Wanessa na legenda da publicação, que tem como destaque de capa um beijo deles ao pôr do sol.

Os bastidores da produção já tinham sido divulgados no último mês de julho, enquanto eles estavam na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Na publicação das imagens do clipe, seguidores desejaram felicidades ao casal: "que lindos, Deus proteja sempre vocês", disse uma internauta.

SUPOSTO TÉRMINO

Nos últimos dias, Wanessa desmentiu rumores sobre o suposto fim do casal. "Estou bem, estou feliz. Eu e Dado estamos juntos, construindo a nossa história mesmo que outras pessoas não queiram. É um relacionamento e as pessoas fofocam sem saber nada", disse ela.

Dado Dolabella também já havia negado a suposta crise entre ele e a cantora. Em entrevista ao Lucas Pasin, do UOL, o artista respondeu à notícia de que ele não aparecia mais no condomínio da cantora como antes, o que apontava um possível distanciamento, e disse que a agora eles têm uma crise com o vizinho.