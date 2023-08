Wanessa Camargo fala sobre reencontro com Dado Dolabella: 'é um novo velho conhecido'

Novamente juntos após 18 anos separados, Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão se conhecendo de novo, segundo a cantora. Em entrevista ao PocCast, a artista revelou que enxerga o namorado como um “novo velho conhecido”.

De acordo com o relato, os dois se reencontraram em uma viagem que Camargo fez logo após se separar do empresário Marcus Buaiz, com quem teve dois filhos. Voltando a conviver como casal quase duas décadas depois do término, a dupla tem notado diferenças entre o primeiro relacionamento e o atual.

“É muito louco, porque é uma pessoa que eu já namorei. Não é uma nova pessoa. É um novo velho conhecido. É uma outra pessoa, porque se passaram 18 anos. Estamos diferentes, somos pais. A gente se separou e logo eu conheci meu ex-marido e já casei. Muita coisa aconteceu”, explicou Wanessa.

Apesar das mudanças, a cantora admitiu que a relação entre os dois também possui elementos familiares. “Tinham coisas que eram iguaizinhas ainda, mas outras que eram completamente diferentes. Sabe quando você conhece uma pessoa e não conhece ao mesmo tempo? Já tem uma intimidade, mas não tem mais? É muito louco”, disse.

RELAÇÃO INSPIROU NOVO ÁLBUM

Ainda na entrevista, Wanessa revelou que seu novo álbum explicará para o público como o casal se reencontrou.

“Vou contar na primeira música do terceiro ato. O álbum inteiro é uma cronologia de como aconteceu: eu me separei, aí veio o julgamento das pessoas, e, aí, eu faço uma viagem e encontro”, revelou a cantora.