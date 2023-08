Marcello Novaes está namorando influenciadora de 26 anos, ex do ator Eduardo Galvão

O ator Marcello Novaes, de 61 anos, está namorado a influenciadora digital Saory Cardoso, de 26. Ela ficou famosa ao participar do reality show “De Férias com o Ex”, além de já ter namorado o ator Eduardo Galvão, que morreu em 2020.

O romance foi divulgado pelo jornalista Matheus Baldi, que revelou ainda que o casal está de férias em Portugal. A influenciadora chegou a postar imagens da viagem, mas sempre sozinha. O ator aparece em um registro com um fã em um hotel.

Saory é de Minas Gerais e também já foi apontada como affair de Neymar, após ser vista em Paris, em 2019.

Já Marcello foi casado com a atriz Letícia Spiller, com quem tem um filho, Pedro Novaes, de 26 anos. Ele ainda é pai do cantor Diogo Novaes, de 28, do relacionamento com a empresária Sheyla Beta.