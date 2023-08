Sandra Bullock está de ‘coração partido’ por ter ganho Oscar por história falsa, diz site

Conforme o The Daily Mail, a atriz Sandra Bullock ficou de “coração partido” ao descobrir que ganhou o Oscar de melhor atriz pelo filme “Um Sonho Possível”, que pode ter sido baseado em uma história falsa.

“Sandra odeia que uma história tão maravilhosa, um filme espetacular e um momento espetacular em sua vida agora tenham sido contaminados. Agora as pessoas não vão assistir e, se o fizerem, terão uma reação completamente diferente à sua intenção original”, disse uma fonte próxima à artista ao jornal.

“Houve tanto trabalho duro colocado no filme que todos pensaram que era a verdade e agora que foi questionado, apenas perturba Sandra sem fim que um momento em sua vida que foi tão especial, agora tem uma perspectiva completamente diferente”, acrescentou a fonte.

“Um Sonho Possível” foi baseado na história de Michael Oher, hoje com 37 anos, um garoto negro que vivia nas ruas e foi adotado por um casal rico branco, que o impulsionou a estudar e se dedicar ao esporte, levando o jovem à NFL. Ele, no entanto, entrou segunda-feira (14) na Justiça americana alegando que nunca foi adotado oficialmente, e que, em vez disso, foi enganado em uma tutela, o que permitiu à família arrecadar milhões de dólares em royalties com o filme sobre sua vida.

Luto

Além da notícia sobre o filme, Sandra está vivendo o luto de ter perdido o namorado, Bryan Randall, de 57 anos, que havia sido diagnosticado com ELA. A notícia da morte dele foi confirmada no início de agosto.