O que acontece com Agatha em 'Terra e Paixão'? Veja o destino da personagem na novela

Após deixar a prisão, a personagem Agatha, interpretada por Eliane Giardini na novela Terra e Paixão, decide voltar para Nova Primavera e acertar as contas com pessoas do passado.

No capítulo desta quinta-feira (17), na tela da TV Globo, ela se hospeda na pousada de Lucinda (Débora Falabella). A amiga Angelina irá arquitetar o reencontro de Agatha com o filho, Caio (Cauã Reymond). O protagonista se mostra surpreso ao escutar que a mulher voltou por sua causa. "Sou eu, Caio. Sou eu, Agatha, a sua mãe. Eu voltei pra você, meu filho", dirá a ex-detenta.

Caio não recebe bem a notícia e grita com a mãe. "Se a minha mãe tivesse viva, ela não tinha ido embora e voltado só agora. Isso não tem explicação. Uma mãe não abandona um filho que acabou de nascer, não finge que morreu e fica esses anos todos sumida. Vocês tão mentindo. Você não é minha mãe coisa nenhuma!", rebate o personagem.

"Eu sou sua mãe, sim. Meu Deus, quanto tempo eu fiquei sonhando com esse momento. Me dá um abraço? Por favor", pede Agatha. "Te abraçar? Abraçar uma doida que chega aqui, inventando uma história sem pé nem cabeça? Eu acho que tô dentro de um pesadelo, só pode ser", responde Caio.

Ele ainda irá expulsar a mãe de casa, mas se arrependerá da atitude ao escutar que Agatha foi presa injustamente, acusada de matar um homem. Mãe e filho vão fazer as pazes e morar na mesma casa.

Já no episódio que irá ao ar no sábado (19), Irene (Gloria Pires) fica irada ao ver a rival está na cidade e ainda troca tapas com Angelina.

Como forma de vingança, a vilã irá oferecer dinheiro para Nice ( Alexandra Richter ) matar a primeira mulher de Antônio . A missionária mandará Gregório (Felipe Rocha) fazer o serviço sujo e sequestrar Agatha

No entanto, Caio e Hélio (Rafael Vitti) ficam sabendo do plano a tempo e seguirão o capanga para resgatar a mulher. Angelina confrontará Irene e perguntará se foi ela quem mandou matar a rival.