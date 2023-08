Xuxa fala sobre lenda de 'pacto com o diabo' que ficou fora do documentário: 'pena de quem acredita'

Uma das maiores polêmicas da carreira de Xuxa, o "pacto com o diabo", ficou de fora do documentário do Globoplay, e a apresentadora explicou em entrevista ao gshow nesta quarta-feira (16) que não gosta de falar sobre o assunto e que nem "chega a achar engraçado".

Lenda do 'pacto com o diabo'

As teorias começaram nos anos 1980 e envolviam as músicas da cantora ao contrário e a letra "o cara lá de cima", de Lua de Cristal".

Era dito que Xuxa não falava o nome de Deus pois tinha um pacto demoníaco: "Fico com pena das pessoas que acreditam nisso, é assinar embaixo que elas são burras";

"'A Xuxa teve um pacto com o diabo'. Pelo amor de Deus! Como posso ter um pacto com o diabo se eu tenho o melhor na minha vida? A boneca? Como podem inventar uma coisa dessas... O disco ao contrário.... Qualquer disco ao contrário fica esquisito e você pode colocar tudo que a sua imaginação mande", comenta Xuxa em entrevista ao gshow.

Fãs e internautas começaram a questionar o motivo do assunto não fazer parte da produção audiovisual após o último episódio de "Xuxa, o Documentário" chegar no Globoplay no último dia 10 de agosto.

Direção do documentário 'tem intelecto diferente'

Segundo Xuxa, o diretor do documentário Pedro Bial não colocaria esse assunto na séries pois "tem um intelecto diferente e "é uma pessoa muito bem informada".

"Ele dar asas a essa coisa é meio que dizer assim: 'Olha a idiotice de vocês, a burrice de vocês me fez parar para pensar por 10 segundos'... Acho que ele não ia perder o tempo dele com isso", pondera a Rainha dos Baixinhos.

A artista continua as críticas às teorias e diz: "O filme que fiz, que a boneca é assassina, que eu tenho pacto com o diabo... Isso é uma coisa que nem chego a achar engraçado, chega a ser triste eu ver que uma pessoa pode acreditar nisso".