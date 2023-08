Xuxa fala sobre abusos que sofreu em último episódio de documentário do Globoplay

A apresentadora Xuxa falou, no último episódio de "Xuxa: o documentário", sobre os abusos sexuais sofridos quando criança. O capítulo sobre a vida da apresentadora vai ao ar nesta quinta-feira (10), a partir das 18h, no Globoplay.



Nas imagens exibidas ao final do quarto episódio, Xuxa e Sasha estão em Coroa Grande, no Rio de Janeiro, e passam em frente à casa de Álvaro, amigo do pai da gaúcha, e um dos abusadores.

"Essa casa foi feita pelo Álvaro, que era o amigo do meu pai, que foi o cara que me abusou, foi o último", diz Xuxa, ao lado de Sasha e com a cachorrinha Doralice no colo.

Em seguida, ela reproduz a mesma cena que fez quando criança. "Fui para o mar passar areia no meu corpo, vim chorando daquela casa, virei à direita e fui para o mar. E até hoje se você me perguntar por que aconteceu as coisas comigo, eu ainda acho que foi por minha culpa".

Relatos de abusos

A primeira vez que Xuxa falou sobre o assunto foi no Fantástico, em 2012. Na época, ela disse que os crimes foram cometidos pelo padrinho, um professor da escola e um homem que iria casar com a avó.

"Eu fui abusada, eu sei o que é, o que uma criança sente. A gente sente vergonha. A gente não quer falar sobre isso", disse ela ao programa dominical.

Na documentário, o irmão da apresentadora, Blad, diz ter ficado surpreso com a revelação feita em 2012. "Quando ela comentou sobre isso na televisão, foi surpresa, porque ela nunca passou isso para mim", declarou ele.

"E você falou assim: 'por que você não me falou?'. Se eu te falasse, você ia matar as pessoas", respondeu Xuxa.