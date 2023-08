Xuxa comenta reencontro com Marlene Mattos em documentário: ‘grande decepção’

O quarto episódio de “Xuxa, o Documentário”, já disponível no Globoplay, mostra o tão comentado acerto de contas de Xuxa e Marlene Mattos. Ao Gshow, a apresentadora falou sobre o reencontro e se disse decepcionada, já que a ex-empresária não pediu desculpas pela relação do passado.

“Não esperava pedido de desculpas, mas esperava uma pessoa diferente e não encontrei. Foi uma grande decepção. No final, fiquei decepcionada com tudo que vi e ouvi”, justificou Xuxa.

Na conversa exibida no documentário, Xuxa cita os momentos em que ficou presa em quartos de hotéis, o reencontro forçado com o pai ao vivo na televisão e a interferência de Marlene no namoro com Ayrton Senna.

A empresária trabalhou com a apresentadora desde os anos 1980, quando Xuxa ainda estava na TV Manchete. Ela também é madrinha de Sasha, mas a relação acabou há 19 anos.

O reencontro mostrado na série documental do Globoplay é o primeiro das duas desde a “separação”.