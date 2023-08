Ator Sidney Sampaio cai de quarto de hotel no Rio de Janeiro

O ator Sidney Sampaio, de 43 anos, caiu de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (4). O artista teria se envolvido em uma confusão e caído de um apartamento, segundo divulgado pelo Balanço Geral, da Record TV.

Sidney foi encaminhado ao hospital Miguel Couto. "A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação", diz o boletim médico enviado ao portal gshow.

O ator teria chegado no hotel por volta de 4h e se hospedou em um quarto no quinto andar. Horas depois, uma confusão foi ouvida pelos funcionários do hotel.

Sidney caiu do quinto para o primeiro andar. Depois, caiu na calçada do hotel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o artista.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado, na manhã desta sexta-feira (04.08), para um salvamento de pessoa na Rua Aires Saldanha, n° 54, em Copacabana. A vítima, masculina adulta, foi encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto", diz a nota da corporação.

Quarto de hotel destruído

Sidney teria destruído parte do quarto do hotel em que estava antes de cair. Ele quebrou uma janela, uma parte do aquecedor e e outros itens.

A assessoria do ator informou ao Splash que a mãe dele está desesperada e ainda não entendeu o que aconteceu.

No ano passado, o ator revelou que sofreu um prejuízo de R$ 30 mil ao sofrer um golpe de 'boa noite, Cinderela'. Ele alegou que tomou uma cerveja adulterada e homens desconhecidos roubaram as senhas do seu cartão e o seu carro, que foi recuperado posteriormente.

Sidney estreou na televisão no seriado 'Sandy & Junior' em 1998. Ele também participou de 'Malhação', 'Salve Jorge', 'Caras & Bocas' e 'Ti Ti Ti'.