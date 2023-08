Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares estão namorando há meses, afirma jornal

Apesar de o namoro com Abdul Fares ter se tornado público somente em julho, Marina Ruy Barbosa já vive um romance com o empresário há três meses, conforme o Extra.

Foi com ele que ela passou seu aniversário de 28 anos, inclusive, em junho, em St. Barths. Abdul não comentou sobre o namoro nem para os amigos mais próximos. Ele se limitou a dizer que estava envolvido com uma mulher famosa.

Marina também não falou sobre o envolvimento. Segundo o Extra, até as pessoas da equipe da atriz e empresária, que falam diariamente com ela, foram pegas de surpresa com o anúncio do namoro.

Ainda de acordo com o jornal, os dois se conheceram via uma roda de amigos em comum e evitavam a exposição, por isso só frequentavam jantares na casa de amigos e tinham encontros secretos em lugares pouco badalados.

Marina estava solteira desde novembro de 2022, quando terminou com o ex-deputado Guilherme Mussi. Antes dele, ela foi casada com o empresário Alexandre Negrão.