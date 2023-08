Éder Militão e Cássia Lourenço apagam fotos juntos, e fãs especulam fim de namoro

Conforme o perfil do Instagram @segueacami, Éder Militão e Cássia Lourenço terminaram o namoro. A especulação sobre o término começou quando eles apagaram as fotos juntos de suas redes sociais. No entanto, os dois continuam se seguindo no Instagram.

Cássia é estudante de moda, e os boatos sobre seu affair com Militão começaram em abril desse ano, quando ela postou uma foto assistindo a uma partida do Real Madrid, time onde o jogador atua.

Eles assumiram publicamente o relacionamento em junho e chegaram até a fazer uma tatuagem juntos. A influenciadora esteve na festa de um ano de Cecília, filha de Militão com a cearense Karoline Lima.