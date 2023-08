Dia Internacional da Cerveja 2023: veja 6 lugares para comemorar em Fortaleza

O Dia Internacional da Cerveja deste ano é celebrado nesta sexta-feira (4). A data sempre ocorre na primeira sexta de agosto. Para quem deseja aproveitar a homenagem, o Diário do Nordeste organizou uma lista com seis lugares cervejarias para ir após o trabalho.

A data foi criada em 2007, por um grupo de amigos de Santa Cruz, na Califórnia, nos Estados Unidos. Dentre as regras para a data, estava: saborear a cerveja com colegas; celebrar os fabricadores da bebida, e ter sentido de união mundial.

6 lugares para beber cerveja em Fortaleza

1. Cervejaria Turatti

A cervejaria oferece um ambiente confortável, organizado e agradável para os clientes. Com um cardápio variado, conta com opções de cervejas, chopes, aperitivos, petiscos e doces.

Legenda: As bebidas são servidas na temperatura ideal Foto: Reprodução/Instagram

Dentre os elogios à sede na Varjota, os clientes destacam o terraço, a localização e o atendimento. Nesta sexta (4), o Happy Hour acontece a partir das 15h até as 19h.

Serviço

Instagram: @cervejariaturatti

Telefone: (85) 98117-2829

(85) 98117-2829 Endereço: Rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota / Riomar Kennedy e Riomar Papicu / Avenida Ministro José Américo, 1321 / Avenida Sgt. Hermínio Sampaio, 3100

2. Owl Beer Pub

O Owl Beer Pub conta com um espaço personalizado, com contêineres estilizados e uma área para confraternização. Possui deliciosos petiscos, drinks sofisticados e música animada. O hambúrguer é um ponto alto do estabelecimento, sendo elogiado pelos clientes.

Legenda: O Happy Hour conta com chope artesanal a partir de R$ 4,99 Foto: Reprodução/Instagram

O Happy Hour dura até as 20h, contando com chope artesanal a partir de R$ 4,99. A Capirinha com Sagatiba sai por R$ 12,90.

Serviço

Instagram: @owlbeerpub

Telefone: (85) 98114-5340

(85) 98114-5340 Endereço: Rua Eng. Ronaldo de Castro Barbosa, 534

3. Brewstone Pub

O Brewstone Pub, localizado no Parque Manibura, funciona a partir de quarta-feira. Na sexta e sábado fica aberto até meia noite, com cozinha e bar fechando 30 minutos antes. Conta com um ambiente agradável, música boa e diversas opções de cervejas artesanais.

Legenda: O Brewstone Pub possui diversas opções de cervejas artesanais Foto: Reprodução/Instagram

No sábado, haverá Open Bar das 15h às 19h, com ingressos a partir de R$ 95, incluindo a copo comemorativo e estação de água.

Serviço

Instagram: @brewstonepub

Telefone: (85) 3879-6451

(85) 3879-6451 Endereço: Rua Marvin, 1060 - Parque Manibura

4. Donkey Head Cervejaria

A Donkey Head Cervejaria conta com uma sede na Aldeota e outra na Maraponga. Tem diversas opções de cervejas e drinks. Na sexta, a sede da aldeota contará com um tributo à banda Engenheiros do Hawaii a partir das 20h30.

Legenda: A Donkey Head Cervejaria tem duas sedes em Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

Serviço

Instagram: @donkeyheadcervejaria e @donkeyheadmaraponga

e Telefone: (85) 3109-6070

(85) 3109-6070 Endereço: Rua Norvinda Píres, 42 - Aldeota / Avenida Godofredo Maciel, 2127 - Maraponga

5. Sr. Brauhaus

A cervejaria Sr. Brauhaus se propõe a ser um estabelecimento em que os clientes podem viajar para Alemanha sem sair de Fortaleza. Com opções de chope artesanal, também tem um cardápio com comidas típicas alemãs.

Legenda: O local fica aberto até às 00h Foto: Reprodução/Instagram

O local fica aberto até meia-noite. Nesta sexta, a programação musical conta com Joe Marinho às 18h, e Vinny Fist a partir das 21h.

Serviço

Instagram: @sr.brauhaus

Telefone: (85) 3104-0150

(85) 3104-0150 Endereço: Rua José Vilar, 965 - Aldeota

6. Santa Gela

A Santa Gela tem um espaço agradável para confraternizar com amigos. Nesta sexta, o Happy Hour começa às 17h e segue até as 21h. Tem promoção de Chopp Amstel por R$ 6,50; Caipirinha de Limão por R$ 7 e Caipiroska de Morango por R$ 10.

Legenda: Cervejaria Santa Gela conta com um ambiente aconchegante e drinks deliciosos Foto: Reprodução/Instagram

Serviço

Instagram: @santagela

Telefone: (85) 98889-8740

(85) 98889-8740 Endereço: Rua Eduardo Garcia, 282 - Aldeota