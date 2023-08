Dulce Maria, integrante do RBD, surpreende seguidores e retorna ao cabelo ruivo; veja fotos

Dulce Maria surpreendeu os seguidores do Instagram, nesta quinta-feira (3), ao mostrar o novo visual. A cantora e atriz retornou ao ruivo, como nos tempos da novela "Rebelde", quando interpretava a personagem Roberta Pardo, e da banda RBD. A banda realiza shows da turnê de reencontro no Brasil em novembro deste ano.

"Você não pode voltar no tempo, mas podemos REVIVER!! #VermelhoRebeldes #VermelhoDulcemaria", escreveu na legenda da publicação.

Roberta Pardo era interpretada por Dulce Maria na novela "Rebelde" e deu origem a banda RBD. A turnê "Soy Rebelde tour" começa em agosto e terá shows nos Estados Unidos, Brasil e México.

Veja fotos

Legenda: Antes e depois da cantora e atriz Dulce Maria Foto: Reprodução

Legenda: Dulce Maria retorna ao visual ruivo Foto: Reprodução

Repercussão nas redes sociais

A publicação já com mais de 425 mil curtidas e 57 mil comentários. No Twitter, o nome "Dulce Maria" já conta com mais de 21 mil publicações.

"Agora é oficial: a primeira ruiva do mundo voltou", escreveu uma fã da cantora. "Era tudo que a gente queria, você ruiva! Quanta emoção um cabelo traz. Você é maravilhosa demais, entenda. Eu nem acredito ainda", escreveu outra internauta.