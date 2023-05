Novela Rebelde volta a ser reprisada na televisão a partir de 12 de junho

A novela “Rebelde” será reexibida a partir do dia 12 de junho, às 14h15, substituindo a novela “Mirasol”, no SBT. A reexibição do folhetim “coincide” com a turnê que marca o retorno do RBD, que inclusive terá passagem pelo Brasil. Os primeiros shows acontecem em novembro.

“Rebelde” narra o cotidiano de seis adolescentes, Mia (Anahí), Roberta (Dulce Maria), Lupita (Maite Perroni), Diego (Christopher Uckermann), Giovanni (Christian Chávez) e Miguel (Alfonso Herrera), que estão no ensino médio do colégio Elite Way School, que é semi-interno, e vieram de realidades e vivências bem diferentes uns dos outros.

Dos seis protagonistas da novela, apenas Alfonso Herrera não participa da turnê de retorno da banda.

A trama também não estava disponível em nenhuma plataforma de streaming desde 2016, quando a Netflix a tirou do catálogo.