Preta Gil vai a show em São Paulo após diagnóstico de câncer: 'meu primeiro rolezinho'

Preta Gil, cantora que atualmente trata um câncer no estômago, foi ao seu primeiro show após ser diagnosticada com a doença. Ela assistiu à apresentação de Caetano Veloso em São Paulo, no Parque Ibirapuera, neste domingo (21): "Depois de 5 meses hoje fui dar meu primeiro rolezinho".

A artista de 46 anos compartilhou registros no Instagram e falou sobre a experiência: "Hoje me esforcei e fui assistir o show do meu tio. Não é fácil sair de casa, os efeitos colaterais da radioterapia são chatos, incômodos, doem e me limitam a estar sempre perto de um banheiro. Mas mesmo com essa dor e esses percalços eu fui".

Preta também desabafou que "aos poucos" retorna a fazer o que ama. Foi muito bom encontrar com amigos e pessoas que demonstraram tanto carinho, tão importante no processo de cura receber esse amor. tão importante ter amigos tão fiéis, o amor não precisa vir de um marido ou namorado, quando descobrimos isso é tão confortante, amor é amor não importa de onde ele venha", escreveu.

Nos comentários, amigos famosos e fãs da cantora celebraram o momento e compartilharam a felicidade em ver Preta siando de casa. "Feliz de te ver assim", comentou Thaynara OG. "Foi delicioso", escreveu Gominho, que acompanhou a cantora no show.