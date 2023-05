Quem foi eliminado da Dança dos Famosos hoje, domingo (21)

Em dia de eliminação na Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck, as quatro duplas com menores notas tiveram que se despedir neste domingo (21). As apresentações fazem parte da programação da TV Globo.

O ritmo da vez era o brega do Pará. Apesar das apresentações encantadoras, foram eliminados a cantora Gabi Melim e o dançarino Bilisco, com nota somada de 57,8; e o ator Rafael Infante e a dançarina Mariana com nota 57,7.

Já a dupla do ator Bruno Garcia e Gabe recebeu 57,5, enquanto Thiago Oliveira e a dançarina Hadassa Baptista também ficaram com apenas 57,5.

O júri artístico contou com os convidados Antônio Fagundes (ator) e Andréia Sadi (jornalista). A final da Dança dos Famosos 2023 está marcada para o dia 2 de julho deste ano.

Confira as apresentações dos eliminados