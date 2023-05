Cearense Catty Lares volta às redes sociais após 'encontro com Deus'

A influenciadora digital cearense Catty Lares voltou às redes sociais nos últimos dias. Neste sábado (20), ela compartilhou fotos ao lado da mãe e chamou atenção por aparecer com os cabelos curtos.

Catty, que ganhou notoriedade por produzir vídeos de humor, tem compartilhado vídeos com a temática gospel no Tiktok, plataforma em que acumula mais de 4 milhões de seguidores.

Ela revelou que está em uma nova fase da vida e irá compartilhar conteúdos no seu tempo, respondendo apenas as perguntas necessárias. "Eu tô num processo da minha vida que quero ir com calma", disse.

'Encontro com Deus'

Em abril, Catty apagou todas as publicações nas redes sociais e revelou que teve um 'encontro com Deus' três meses antes. O ocorrido teria levado ela a se distanciar das redes sociais.

"Eu não estava em casa, com a minha mãe presente, eu estava na casa de uma amiga, e nessa noite Deus me tocou como um pai que falava: que horas você vai voltar para casa? E ali eu parei e Deus abriu minha mente e pude me corrigir", disse.

A cearense falou também sobre a pausa na produção de vídeos de humor.

"No momento que eu aceitei Jesus, que Deus me aceitou de volta... O pai sempre esteve aberto para mim, mas eu que recusava de estar na casa do meu pai. E quando eu voltei para a casa do meu pai, Deus falou: agora tira tudo que não lhe convém. E vi meu trabalho na internet e falei para Deus: Senhor, eu quero fazer diferente, eu quero depositar todo esse tempo para ti. Deus quer ver a nossa vontade de querer mudar. E ali eu parei tudo. Apaguei todas as minhas publicações e nesse tempo que parei meu trabalho, pude conhecer um Deus que eu precisava", afirmou.