Xanddy brinca com resultado de procedimentos estéticos: 'A cara do Henry Cavill'

Na tarde deste sábado (20), o cantor Xanddy publicou uma foto revelando o resultado de procedimentos estéticos feitos recentemente. Na postagem, acompanhada da música tema do "Super Homem", ele brincou com a situação: "Fiquei ou não fiquei a cara o Henry Cavill?".

A foto foi tirada em show realizado na madrugada deste sábado, no Rio de Janeiro. A apresentação contou com a presença de amigos do artista, como o cantor Tony Salles, da banda Parangolé, e Scheila Carvalho, que foram convidados.

Antes do show, Xanddy já tinha brincado nas redes sociais com o resultado do procedimento. Ele publicou um vídeo com efeito que distorce as feições do rosto para esconder o procedimento e disse que quem comparecesse ao evento poderia ver como estava.

