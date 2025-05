CPI das Bets ouve Virginia Fonseca nesta terça (13)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as apostas online, conhecidas também como bets, marcou para esta terça-feira (13) o depoimento da influenciadora Virgínia Fonseca. Ela foi convocada pelo colegiado no Senado na condição de testemunha.

No entanto, ela obteve habeas corpus parcial do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que a permite ficar em silêncio sobre questões que possam incriminá-la, conforme informação do g1. A sessão está prevista para começar às 11h.

A influenciadora chegou a Brasília na tarde de segunda-feira (12), acompanhada de suas duas filhas e do seu marido, o cantor Zé Felipe.

A CPI busca esclarecer como influenciadores estariam incentivando o público a participar de jogos de azar por meio de promoções em suas redes sociais.

Veja também Zoeira Virginia Fonseca fez acordo com empresa de bets para receber 'cachê da desgraça alheia', diz revista Mundo Astro do cinema, Gérard Depardieu é condenado a prisão por agressões sexuais

Divulgação de empresas de apostas

A convocação foi pedida pela senadora Soraya Tronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets. Conforme Soraya, a presença de Virgínia é importante, pois ela é uma das principais responsáveis pela divulgação de empresas de apostas online na internet. Somando os perfis nas redes sociais Instagram, TikTok e YouTube, ela conta com mais de 100 milhões de seguidores.

"Nos últimos anos, a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores para divulgar essas atividades. Dado o impacto de sua comunicação no comportamento de consumidores, torna-se fundamental compreender o alcance e as responsabilidades éticas associadas a tais ações, especialmente em um segmento com potenciais implicações sociais, como o de apostas online", disse a senadora.

Soraya Tronicke destacou que, a partir da oitiva de Virgínia, será possível investigar os conflitos éticos nas propagandas das casas de apostas, além de se discutir a necessidade de novas regulamentações no ramo. O requerimento foi aprovado em novembro do ano passado, mas essa foi a primeira vez que a oitiva da influenciadora esteve na pauta da comissão.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.