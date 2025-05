Nutricionista transforma clube cearense em jardim encantado para aniversário da filha e festa viraliza no TikTok

O aniversário da pequena Maria Helena, de 1 ano, no clube Náutico, no último sábado (10), viralizou no TikTok. O vídeo publicado pelo tio da aniversariante, Italo Leite, teve 585 mil visualizações. Já o segundo, que mostra mais detalhes do evento, teve mais de 128 mil. O motivo? A decoração suntuosa da festinha. Em sua postagem na rede social, Italo até brincou: "Sua família nunca sabe fazer só um bolinho", escreveu.

Com o tema jardim encantado, o decorador, Victor Santos, usou 600 m² de grama natural para cobrir o piso do clube e proporcionar aos convidados uma experiência real. Outro detalhe que chamou atenção foi a escultura cenográfica de unicórnio de 4 metros, revestida de musgo e detalhes naturais, para remeter aos monumentos dos parques europeus.

Legenda: A aniversariante Maria Helena, de 1 ano, com os pais Isabelle e Rafael Foto: Arquivo pessoal/Olavo Andrade

As colunas do Náutico ainda foram revestidas com mais de 12 mil balões brancos, para trazer volume e ludicidade ao ambiente. O tradicional clube ainda foi decorado com margaridas e folhagens, tudo natural.

O aniversário também teve uma banda de forró, Sandrinha e banda, para animar os convidados adultos da festinha.

Nos comentários do vídeo do TikTok, as pessoas elogiaram a decoração, e brincaram com o tamanho da festa. “Meu sonho é no futuro proporcionar isso aos meus filhos”, disse uma pessoa. “Virgínia chora no banho”, brincou outra, em referência à influenciadora digital Virgínia Fonseca. "A festa infantil mais icônica que já vi", acrescentou outro usuário do TikTok.

Legenda: A festa foi decorada com uma escultura cenográfica de unicórnio de 4 metros Foto: Arquivo pessoal/Olavo Andrade

Jardim encantado

A nutricionista Isabelle Lima e o mestre e doutor em direito Rafael Castro Melo são os pais de Maria Helena. Ela explicou que jardim encantado foi o tema do quarto da filha, e decidiu usá-lo também para o aniversário.

“Eu queria o tema jardim, mostrei minhas inspirações, mas o Victor [decorador] foi além disso! Ele disse: 'vamos fazer o jardim mais diferente que essa cidade já viu e fugir totalmente do óbvio'. E eu como amo o diferente, embarquei na ideia”, contou, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Ela reforçou que os convidados da filha se divertiram em todos os espaços da festa. “Pela prévia que recebi do fotógrafo, cada cantinho da festa eu via o sorriso de um, foi incrível”.

Legenda: O aniversário de Maria Helena teve como tema Jardim Encantado Foto: Arquivo pessoal/Olavo Andrade

Isabelle também confessou que não imaginava a repercussão que o aniversário iria ter. Muitas pessoas viram o evento no TikTok de Italo e a procuraram no Instagram. "A festa saiu além do que sonhei e é incrível poder compartilhar isso com todo mundo".

Outro detalhe pensado pela nutricionista foi inovar na mesa do bolo. "Quisemos fugir totalmente do bolo de andar, para valorizar o rosto da criança que, às vezes, fica escondido nas fotos e filmagens. Por isso, tivemos [com a equipe da Sapote Trufado] a ideia de criar um super bolo, sem perder a circunferência e a elegância que tem que ter".

“Como raramente os bolos são partidos, fizemos bolos no formato de jardim e viraram nosso centro de mesa, para que os convidados pudessem saborear durante a festa. Eles amaram", concluiu.