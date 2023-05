A influenciadora digital Viih Tube publicou um novo vídeo de "tour" pelo próprio corpo neste sábado (20), um mês após dar à luz a filha Lua. Ela já havia feito conteúdo semelhante na reta final da gravidez.

Viih Tube posta novo vídeo fazendo 'tour' pelo corpo após nascimento da filha Lua https://t.co/8B6DkiNaiX pic.twitter.com/U0EpLrhoJs — Diário do Nordeste (@diarioonline) May 20, 2023

Viih ressaltou que o corpo e as cicatrizes 'contam uma história'. Apontando que engordou 22 kg durante a gravidez, a influenciadora disse que achou que 'sofreria mais'.

A ex-BBB mostrou as estrias na barriga e as 'dobrinhas' nas costas. "As estrias estão aqui vermelhinhas, marcadinhas, agora que não tem mais a barriga esticada. Dá para ver que ficaram bem grossinhas", disse.

Ela também revelou perceber que está com muitas olheiras devido à falta de sono desde o nascimento de Lua. Em contrapartida, notou que os cabelos estão mais brilhantes e as unhas, mais duras.

Outro ponto apresentado por Viih foi o aspecto 'solto' e flácido do corpo. "É um processo, é normal. Mas é importante mostrar para vocês", disse.

"As machas das axilas, acho que saíram bem, a linha da barriga também continua aqui, junto com algumas estrias. E a cicatrizes que estavam nos peitos já estão bem melhor, já está quase cicatrizando", continuou a influenciadora.

Viih mostrou imagens de seu corpo antes de engravidar e nos últimos dias de gestação. Ela foi bastante elogiada nos comentários da publicação por mostrar a realidade do pós-parto e incentivar outras mulheres.

Pequena Lua

Fruto do relacionamento de Viih Tube e Eliezer, Lua nasceu no dia 9 de abril, em São Paulo. Com um Instagram dedidado a ela, a bebê teve as primeiras fotos duvulgadas no início de maio.

Viih e Elizer têm compartilhado em suas redes sociais o cotidiano da criação de Lua. Os dois optaram por não ter babá para cuidar de Lua nesse primeiro momento.

Nesta sexta-feira (19), Viih revelou que Lua ganhou uma estrela com o próprio nome. O signo de áries da pequena foi incluído no combo estrelado, além das exatas coordenadas geográficas do astro no céu.