Chris Evans, astro de 'Capitão América', está noivo da atriz luso-brasileira Alba Baptista, diz site

Bastou o olhar atento de um fã e a atriz Alba Baptista, namorada do ator Chris Evans, ganhar um novo seguidor no Instagram para novidades sobre o futuro do casal virem à tona. Os rumores dão conta de que o astro de Capitão América está noivo da atriz luso-brasileira e a cerimônia pode ocorrer ainda neste ano.

Todo o rumor sobre o suposto noivado começou quando um organizador de casamentos seguiu a atriz no Instagram. Ao perceber isso, um fã enviou uma pergunta ao portal Deuxmoi, especializado em fofocas, em uma sessão de perguntas e respostas.

Com a publicação do questinamento do fã uma suposta fonte respondeu à publicação informando que eles estão noivos e que a cerimônia será em breve. Supostamente, eles ficaram noivos "na casa que estão construindo juntos".

Eles estão juntos desde 2021 e Evans estaria louco para se casar com Alba. De acordo com essa fonte, Chris Evans, 41, e Alba Baptista, 25, planejam se casar neste outono norte-americano, entre setembro e novembro, em Boston.

Como o relacionamento começou

Não está muito claro como o namoro dos artistas começou, mas eles seguem um ao outro no Instagram desde 2021. Fãs perceberam semelhanças em algumas imagens postadas pelo ator e cenários de fotos de familiares da atriz, mas a confirmação do relacionamento só veio em novembro de 2022. Naquele mês, eles foram vistos caminhando de mãos dadas no Central Park, em Nova York.

Legenda: Segundo fontes, Chris Evans, 41, e Alba Baptista, 25, planejam se casar neste outono norte-americano, entre setembro e novembro, em Boston Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Alba Baptista é filha de pai carioca e mãe portuguesa. A atriz começou a carreira aos 16 anos, ao estrelar o curta de Simão Cayatte ‘Miami’, em 2014. O primeiro trabalho na lingua inglesa veio em 2020, com o papel da protagonista Ava, da série "Warrior Nun". Depois, integrou o elenco principal do filme "Sra. Harris Vai a Paris", de 2022.