Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, 'ganha' estrela de presente; entenda

A peque Lua di Felice, filha dos ex-BBBs Eliezer e Viih Tube, começou cedo a vida de influenciadora com muitos "recebidos". Nesta sexta-feira (19), a mãe da pequena revelou que a filha ganhou uma estrela com o próprio nome. No Instagram, ela postou uma pasta com informações do corpo celeste.

“Queria mostrar para vocês o que a Lua ganhou. Um certificado da estrela. Ela ganhou uma estrela no céu, literalmente. Vocês tem noção disso? Tem até um aplicativo que você baixa para ver a estrela. Muito legal”, contou Viih Tube.

Conforme detalhou a mãe da pequena influenciadora digital, até mesmo o signo de áries da pequena foi incluído no combo estrelado, além das exatas coordenadas geográficas do astro no céu. A estrela pode ser encontrada por meio de um aplicativo, informou a ex-BBB.

É possível 'comprar' uma estrela?

Segundo o portal da União Astronômica Internacional (sigla IAU, em inglês), existem empresas que ofertam a venda e o batizado de nomes de estrelas mediante o pagamento de uma taxa. A organização científica explica, no entanto, que a nomeação não tem qualquer validade oficial.

A IAU é a única instituição que nomeia oficialmente estrelas. Foi fundada em 1919 com a "missão de promover e proteger a astronomia em todos os seus aspectos por meio da cooperação internacional".