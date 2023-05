Viih Tube fatura R$ 2 milhões em 24 horas com Baby Tube, marca criada inspirada na filha

Aproveitando o espírito comemorativo do Dia das Mães, celebrado nesse domingo (14), Viih Tube e Eliezer utilizaram a data para lançar uma marca de produtos infantis, intitulada Baby Tube. A novidade fez sucesso: somente nas primeiras 24 horas, a empresa faturou quase R$ 2 milhões. As informações são do O Globo.

Nomeada com o apelido dado pelos internautas à filha do casal, a Baby Tube deve acompanhar as fases de crescimento da pequena Lua. Por isso, a primeira linha lançada pela empresa é focada em produtos para bebês, oferecendo desde mordedores a naninhas.

A nova empreitada dos influenciadores fez sucesso entre o público, recebendo aproximadamente 30 mil pedidos no primeiro dia de vendas. Considerando o preço do item mais barato, um mordedor chocalho de R$ 65,70, o lançamento rendeu, no mínimo, R$ 1.971.000 ao casal.

Nas redes sociais, os números da empresa também impressionam: em menos de uma semana, o empreendimento já possui mais de meio milhão de seguidores.