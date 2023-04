Eliezer faz tatuagem com digitais de Viih Tube e Lua como homenagem após nascimento da filha

O ex-BBB Eliezer fez uma surpresa para a influenciadora Viih Tube, e compartilhou nas redes nesta segunda-feira (24). Com a vontade de eternizar o "maior amor do mundo", ele fez uma tatuagem com as digitais de Viih Tube e da filhinha deles, a Lua.

Para isso, pediu a digital da também ex-BBB, justificando que era para um vídeo do trabalho. Já no caso da filha, usou a digital da sola do pezinho, que fizeram ainda na sala de parto.

"Eternizando o maior amor do mundo. Ela nem desconfiou o que estava por vir", disse, em vídeo. Para o trabalho, Eliezer chamou o tatuador Alessandro Pequeno, e depois logo foi mostrar para Viih Tube.

Ao ver a homenagem, ela começou a chorar. "Agora entendi porque você queria a digital do meu dedinho. Ai que lindo, amor", falou em meio às lágrimas.

No final do vídeo, Eliezer ainda revela que deixou espaço vazio no braço para a possibilidade deles terem mais um filho. "Vai que vem mais uma, né?", brincou.

Nascimento de Lua

Lua, a primeira filha do casal, nasceu no dia 9 de abril, domingo de Páscoa. O anúncio do nascimento, porém, só foi feito na quinta-feira (13) pelos influenciadores digitais, no Instagram.

Em texto escrito como se fosse a filha, Viih Tube detalhou que Lua nasceu depois de 39 semanas e dois dias, pesando 3,5kg e 49cm. "Assim que nasci, todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai", disse.

Segundo a mãe, a criança foi direto para seu colo e foi acalmada pela voz do pai, que cortou o cordão umbilical. "E me aguardem, porque sou ariana", brincou a ex-BBB.