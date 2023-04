Nasce Lua, primeira filha de Viih Tube e Eliezer

Lua, a primeira filha de Viih Tube e Eliezer, veio a luz no último dia 9 de abril, domingo de Páscoa. O anúncio do nascimento, porém, só foi feito nesta quinta-feira (13) pelos influenciadores digitais, no Instagram.

Em texto escrito como se fosse a filha, Viih Tube detalhou que Lua nasceu depois de 39 semanas e dois dias, pesando 3,5kg e 49cm. "Assim que nasci, todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai", disse.

Segundo a mãe, a criança foi direto para seu colo e foi acalmada pela voz do pai, que cortou o cordão umbilical. "E me aguardem, porque sou ariana", brincou a ex-BBB.

Gravidez

Recentemente, Vitória, nome real da ex-participante do Big Brother Brasil 21, compartilhou em suas redes sociais as mudanças que seu corpo enfrentou durante a gestação de Lua.

Ela disse que, além de ter engordado "mais do que deveria", sua auréola cresceu e escureceu muito e sua barriga ganhou mais pelos, resultado de um processo hormonal comum. E aproveitou para aconselhar outras gestantes: "Não se cobre nessa fase, entenda que são cicatrizes do processo de um momento lindo que você tá vivendo. Você é um ninho do seu filho. Tem que ser leve com você nesse momento. Cicatriz também é sua marca de amor", concluiu.