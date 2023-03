'Agora é oficial': Viih Tube e Eliezer se casam no civil

Com a aproximação do nascimento de Lua, primeira filha de Viih Tube e Eliezer, os ex-BBBs se casaram no civil nesta terça-feira (21). A união aconteceu em São Paulo, em uma celebração simples, com os dois vestidos de branco e assinando os papéis.

"Tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, tanta gente falou tanta coisa sem saber. Tanto isso, tantos aquilo…, mas o mais importante, tanto amor", disse Eliezer em publicação no Instagram.

Eliezer Ex-BBB "Tanta coisa que construímos, que evoluímos, tanta coisa que já vivemos. E o mais louco, só estamos começando, meu amor, minha amiga, minha mulher, minha esposa. Te amo, Vitória Tube do Carmo".

Viih Tube, por sua vez, relatou sentimento de segurança e força ao lado de Eliezer. "Agora é oficial: casamos no civil. Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Meu marido", disse.

"Cada passo que damos juntos eu fico mais feliz! É um prazer dividir a vida com você, meu amor! Eu te admiro tanto, te amo tanto! Às vezes fico só olhando para você e sentindo um turbilhão de sensações, um amor tão puro!", acrescentou.

Comemoração no futuro

Apesar da cerimônia ter sido realizada de forma simples, Viih Tube declarou que o casal ainda deve organizar uma comemoração maior no futuro.

"E não pensem que futuramente não vamos ter aquela cerimônia gigantesca, porque vocês sabem que amo fazer uma festa", disse.

Nos stories, influenciadora deu mais detalhes: "a gente resolveu fazer em casa mesmo, até para o meu conforto e pela correria de São Paulo, os cartórios têm essa função de fazer em casa. A gente quer fazer festão, mas lá na frente, quando a Lua estiver maior, para ela estar presente na festa dos pais".