Famosos reagem à separação de Sabrina Sato e Duda Nagle

Após o anúncio da separação entre Sabrina Sato e Duda Nagle, nesta terça-feira (21), diversos famoros reagiram à notícia nas redes sociais.

A atriz Marina Ruy Barbosa deixou uma declaração para Sabrina: "Te amo japa".

Já as atrizes Fernanda Paes Leme, Tata Werneck, Camila Pitanga, Isabel Teixeira, Carolina Ferraz e Giovanna Lancellotti deixaram emojis de coração.

Legenda: Famosos desejam felicidades e força para Sabrina Sato Foto: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela também comentou na publicação: "Felicidades para os dois!".

A jornalista Fernanda Gentil desejou felicidades. "Sejam felizes, e assim Zoe será também", afirmou.

A ex-Fazenda e modelo Dayane Mello publicou uma mensagem de carinho. "Amor você é a nossa MUSA. Todos nós te amamos muitoooooo", afirmou.

A humorista Dani Calabresa desejou "força e carinho" para os dois, enquanto Thaynara Og desejou "sabedoria e felicidade".

Anúncio de separação

A apresentadora Sabrina Sato anunciou, na tarde desta terça, o fim o casamento com o ator Duda Nagle. O casal teve uma filha juntos, Zoe, de 4 anos.

Por meio do Instagram, ela postou uma foto com o ex-marido e disse que "'para sempre' é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver".

"Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha", diz comunicado.

Duda Nagle também se pronunciou no Instagram: "Imagino que essa mensagem terá uma divulgação intensa e por isso peço que rezemos juntos um pai nosso".