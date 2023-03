Sabrina Sato anuncia fim do casamento com Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato anunciou, na tarde desta terça-feira (21), o fim o casamento com o ator Duda Nagle. Por meio do Instagram, ela postou uma foto com o agora ex-marido e disse que "'para sempre' é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver".

"Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha", diz comunicado.

O casal teve uma filha juntos, Zoe, de 4 anos.

Duda Nagle também se pronunciou no Instagram: "Imagino que essa mensagem terá uma divulgação intensa e por isso peço que rezemos juntos um pai nosso".