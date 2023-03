Iza fala pela 1ª vez sobre namoro com Yuri Lima: ‘ele me deixa feliz'

A cantora Iza falou pela primeira vez sobre o namoro com o jogador de futebol do Mirassol Yuri Lima. Na coletiva de imprensa do "The Voice Brasil", nesta terça-feira (21), a artista celebrou a fase da vida e elogiou o atleta.

“Estou em um momento muito feliz da minha vida. Tenho estado leve, feliz, tranquila. Feito escolhas que combinam com minha criatividade e bem-estar. Estar com ele me deixa feliz”.

Ela ainda disse que não confunde o namorado com o irmão gêmeo dele, o fisioterapeuta Yan Lima.

Iza Cantora “Uma pessoa incrível, o homem mais incrível que conheci até agora. Não confundo. Até de costas eu sei quem é”.

Relacionamento público

Esse é o primeiro namoro público de Iza após o fim do casamento com o produtor Sérgio Santos. Eles anunciaram o fim do relacionamento em outubro de 2022.

Em janeiro, Yuri postou uma foto com uma mulher na frente do espelho, e os fãs da artista logo começaram a suspeitar que se tratava dela, o que foi confirmado depois.