Iza compartilha vídeo com Yuri Lima no Valentine's Day

A cantora Iza compartilhou um vídeo do jogador de futebol Yuri Lima em seu perfil no Instagram, aproveitando o Valentine's Day, equivalente ao Dia dos Namorados nos Estados Unidos, nesta terça-feira (14).

"Saudade do #valentine", escreveu Iza, mencionando o jogador na publicação nos stories da rede social.

Legenda: Iza fez publicação sobre Valentine's Day com vídeo de Yuri Lima Foto: Reprodução/Instagram

O atleta também compartilhou fotos ao lado da amada em seu perfil. "Dona de mim", escreveu na legenda, fazendo referência a uma música de Iza. Na publicação também consta o vídeo de um show da carioca.

Essa foi a primeira vez que os dois mencionam um ao outro nas redes sociais. A relação foi confirmada em janeiro, pelo atleta, quando os dois ainda estavam "se conhecendo".

Romance confirmado

Yuri confirmou os rumores que surgiram na internet após uma publicação dele nas redes sociais. Ele postou uma foto dos dois no escuro, em um espelho, e os internautas logo relacionaram a silhueta misteriosa à da cantora.

No início de fevereiro, Iza foi flagrada assistindo a um jogo do Mirassol, time que Yuri defende, contra o Palmeiras.

O romance ocorre desde o fim do ano passado. No revéillon, Yuri esteve em uma festa privada da cantora, no Rio, e em seguida a acompanhou no show em Copacabana.