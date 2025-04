Enquete BBB: quem você quer que esteja fora da final do reality?

A final do Big Brother Brasil (BBB) 25 começou a ser desenhada nesta sexta-feira (18) após Guilherme vencer a prova do finalista. Os outros três participantes — João Pedro, Renata e Vitória — devem disputar a preferência do público para definir os outros dois competidores da decisão do reality.

O triunfo de Guilherme deve ser confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt na edição da noite desta sexta-feira do BBB 25, e um novo paredão será aberto para decidir quem será o último eliminado da competição.

O último — ou a última — eliminado(a) do reality ficará de fora da grande final, que será disputada na próxima terça-feira (22). Os outros dois se juntam a Guilherme para o público escolher o 25º campeão do Big Brother Brasil.

Vote na enquete!

Esta votação não interfere no resultado oficial do programa.

inter@

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com a disputa da prova do finalista, iniciada nesta quinta-feira (17) após a eliminação de Diego Hypólito. Guilherme, João Pedro, Renata e Vitória estavam na disputa, que era de resistência.

Vitória foi a primeira a desistir, já no início da manhã desta sexta-feira. Na sequência, João Pedro também deixou a disputa e, por fim, Renata cedeu e fez com que Guilherme fosse o último a permanecer na competição, garantindo a primeira vaga da final.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.