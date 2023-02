Whindersson Nunes desabafa e diz que não consegue mais se apaixonar

Whindersson Nunes fez um comentário no Instagram de um amigo, o influenciador digital Júnior Caldeirão, e acabou confessando que não consegue mais se apaixonar. Em seu post, Caldeirão lamenta os ataques que seu namorado, Alessandro, sofreu na internet. Whindersson se identificou com a postagem, e falou que a internet é “um lugar cruel com as pessoas”.

“Amigo, jamais querendo comparar, mas é por isso que não consigo mais me apaixonar. É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho, mas você já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas, parece que de uma hora para outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço”, escreveu Whindersson.

Legenda: Comentário de Whindersson Nunes no post de Júnior Caldeirão Foto: Reprodução

“Eu desejo ao Alessandro muito amor e entendimento de Deus, que isso um dia seja só uma história para contar, se ele precisar de alguém para conversar, ou até mesmo você quiser conversar, é só me chamar! Um abraço, Deus abençoe vocês”, completou o humorista.

Whindersson está solteiro desde 2022, quando terminou o noivado com Maria Lina. Ele também foi casado com a cantora Luísa Sonza, entre 2018 e 2020.

A dentista cearense e influenciadora digital Klyvia Sá foi apontada como o novo affair do humorista, em dezembro do ano passado. Os dois teriam passado a virada juntos em Jericoacoara, mas Whindersson nunca confirmou o relacionamento.