Morre Austin Majors, ex-ator mirim de Nova York Contra o Crime, em abrigo para sem-tetos

O ator Austin Majors, conhecido pelo papel de Theo Sipowicz na série Nova York Contra o Crime, morreu aos 27 anos. A informação foi confirmada pelo portal norte-americano TMZ, revelando que o artista vivia em um abrigo para sem-teto em Los Angeles. A morte ocorreu no sábado (11).

Até o momento, suspeitas apontam que Austin ingeriu uma quantidade fatal de fentanil, considerado um dos opioides mais fortes ingeridos por seres humanos. A confirmação sobre o possível uso de drogas, no entanto, só pode ser feita após finalização da autópsia.

Majors foi fotografado durante uma visita da prefeita de Los Angeles, Karen Bass, ao abrigo, na semana passada. Na foto, publicada no Los Angeles Daily News, ele surgiu aparentemente bem.

Com a divulgação do falecimento, a família dele concedeu declaração. "Era um ser humano amoroso, artístico, brilhante e gentil. Austin teve grande alegria e orgulho de sua carreira de ator. Ele era um escoteiro ativo e se formou brilhantemente no Ensino Médio. Ele se formou na Escola de Artes Cinematográficas da USC com a paixão de dirigir e produzir música", disse a nota.

No fim, o comunicado cita a irmã mais nova de Austin, Kali, que cresceu com ele em meio aos sets de filmagem. "Austin era o tipo de filho, irmão, neto, e sobrinho que nos deixou orgulhosos e sentiremos sua falta profundamente para sempre", completou a família.

Kali, a irmã de Austin, também fez comunicado. "Meu irmão mais velho, Austin, se foi. Ele morreu ontem à noite. Ainda é tão surreal para mim. Ele tinha apenas 27 anos com tanta vida para viver", lamentou ela em postagem no Facebook.

Papéis em Nova York Contra o Crime e How I Met Your Mother

Austin foi o filho do detetive Andy Sipowicz , interpretado por Dennis Franz, em Nova York Contra o Crime. O ator foi premiado pelo papel e ainda participou de produções como 'An Accidental Christmas', 'Volare' e 'Desperate Housewives'.

Uma cena polêmica de Nova York Contra o Crime, inclusive, marcou a carreira dele como artista. O personagem dele, Theo, viu a futura mulher do pai nua no chuveiro.

A imagem, veiculada em 2003, gerou revolta do público e a emissora ABC acabou pagando uma multa de US$ 1,4 milhão (R$ 7,2 milhões) para a Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos.

O último trabalho de Austin Majors aconteceu em 2009, em um episódio da série How I Met Your Mother.