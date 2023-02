Após separação, Gisele Bündchen vai passar o Carnaval no Brasil

Recém-separada de Tom Brady, após um casamento de 13 anos, Gisele Bündchen vai passar o Carnaval no Brasil. No Instagram, ela mostrou que recebeu convite para o camarote de uma grande marca de cerveja.

“Amo Carnaval, faz muitos anos que não vou e estava com saudade”, disse a modelo na rede social, reforçando que estava empolgada.

Como a marca de cerveja tem camarote em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Olinda (PE), Gisele ainda pediu ajuda aos seguidores para decidir onde deve curtir a folia. “Agora tenho que decidir para onde eu vou”, afirmou.

Em outubro do ano passado, Gisele e o jogador de futebol americano Tom Brady oficializaram o fim do casamento com um post nas redes sociais. Eles são pais de Benjamin e Vivian.

Apesar da separação, os dois têm uma boa relação. No dia 1º de fevereiro, quando anunciou a aposentadoria pela segunda vez, Tom Brady recebeu uma mensagem carinhosa de Gisele, o desejando “coisas maravilhosas”.