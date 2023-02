Mel Maia e MC Daniel são assaltados, e atriz faz apelo para ter carro de volta: 'minha vida está aí'

A atriz Mel Maia usou as redes sociais para contar que foi assaltada, na madrugada desta terça-feira (14), no Rio de Janeiro. Segundo o relato, a abordagem tensa ocorreu com a presença da família e do namorado, MC Daniel, e tanto o veículo como os pertences deles foram levados pelos criminosos.

"Fazendo esse vídeo aqui para avisar que eu e minha família fomos roubados. Eu, meu pai, minha mãe, o Daniel, os dois telefones do Daniel, o meu telefone, o carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai, tudo", começou ela.

Após contar a história, Mel pediu pela devolução dos itens, pontuando que todas as coisas no carro eram importantes para ela e para os entes queridos.

"Nossa vida toda está aí dentro. Meu celular, o celular do Dani. Por favor, por favor. Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor, devolva para a gente. Tenho uma porrada de trabalho para fazer, um monte de coisa para resolver", continuou.

Carro de presente

Mel contou que o carro, dado de presente para o pai, havia acabado de ser comprado. Além disso, informações de trabalho delas foram perdidas com o celular levado.

"Acabei de comprar para ele e aconteceu isso. A gente nunca espera. E toda a minha vida, todo o trabalho estava no meu celular. No do Dani também. Tinha todas as coisas do meu trabalho, isso dificulta muito a minha vida, vocês não têm noção", finalizou a atriz.

Até o momento, Mel não revelou se a Polícia está realizando a investigação do caso, enquanto também não contou se algum dos itens foi devolvido.