MC Daniel pede Mel Maia em namoro com anel avaliado em mais de R$ 30 mil

O cantor MC Daniel mostrou no Instagram que pediu a atriz Mel Maia em namoro, nesta segunda-feira (2). Os dois estão em Búzios, no Rio de Janeiro. Além do pedido, o artista a presenteou com um conjunto de aliança da grife Tiffany. Cada anel, feito em ouro branco com pedras de diamante, está avaliado em R$ 33 mil, segundo a Maria Claire.

Ao postar a foto das alianças, ele escreveu: “O inamorável está namorando”. MC Daniel ainda deu para a atriz um buquê de flores e chocolates. “Agora, sim, a gente está namorando”, disse.

Atualmente, Mel Maia está gravando a próxima novela das 19h da Globo, “Vai na Fé”, prevista para estrear este mês. Já MC Daniel é cantor de funk. Um dos seus sucessos de 2022 foi a música “Revoada”.

No início de dezembro, ele desistiu de participar da “Farofa da Gkay”, que aconteceu em Fortaleza, para ficar com Mel Maia, que não podia ir à festa por estar trabalhando.