Bianca Andrade nega que humilhou Gabi Prado por ela ser ex-participante de reality show

A empresária e ex-BBB Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, se pronunciou, nesse domingo (1º), sobre a briga com a influenciadora Gabi Prado durante uma das festas que antecedeu a virada do ano, na praia de Maracaípe, em Porto de Galinhas, Pernambuco. Ela negou as acusações de que humilhou a antiga participante do "De Férias com O Ex" e mencionou possibilidade de processo.

“Isso aqui é uma mentira, essa história que inventaram, que humilhei alguém que participou de reality. É mentira. E essa é uma acusação muito grande. Essa pessoa que inventou vai ter que responder agora no lugar devido, que é na Justiça”, começou ao responder um Stories feito por Prado.

ASSISTA AO VÍDEO DA BRIGA ENTRE BIANCA ANDRADE E GABI PRADO

Em seguida, Boca Rosa confirmou que perdeu a calma contra a criadora de conteúdo e negou estar “caindo de bêbada”, assim como relatado pela ex-MTV. No entanto, ela deixou claro que não gosta de Prado.

"Estava na fila do banheiro conversando com a minha amiga e essa pessoa me puxou pelo braço. Olhei e falei para ela: ‘Não encosta em mim’. Ela sabe porque não quero papo com ela”, detalhou.

A empresária de beleza frisou que não houve agressão física entre elas, como chegou a ser divulgado em boatos, mas afirmou que chegou a ser seguida pela influenciadora na festa, o que teria a chateado. "Respirei fundo e falei: ‘Tira essa mulher de perto de mim agora, não vou cair nessa pilha'”.

“Não vou continuar rendendo essa história aqui porque sei que é exatamente o que a pessoa quer. Vou é vender meu produto, porque sou uma mulher batalhadora. […] Eu também vim de baixo, sei muito bem de onde eu vim. Não fico humilhando as pessoas assim. Esse histórico não é meu”, finalizou.

Prado também nega agressões físicas

No sábado, a criadora de conteúdo admitiu que houve uma discussão entre as duas, mas também negou as especulações de que tenha ocorrido agressão física. Na ocasião, ela explicou que o motivo da briga foi por que disse torcer para que Boca Rosa e Daniel Caon ficassem juntos.

"O motivo [da briga] foi porque uma vez postei que 'shippava' ela e Caon, já que eles foram juntos para uma festa e ficaram lá, na frente de todo mundo. Achei que não teria problema, mas se ela se incomodou, peço perdão", disse Prado.

Em seguida, ela detalhou o desentendimento: "Ontem ela estava caindo de bêbada na fila do banheiro e eu estava atrás e fui ajudar. Quando ela virou e viu que era eu, começou a dizer que me odiava, que eu era biscoiteira, para me tirarem de perto dela, que eu era ex-participante de reality, um lixo, uma merd*, uma fracassada! Na hora, não fiz nada, pedi perdão se ela se incomodou e tiraram ela", escreveu.

Prado também disse que as amigas que estavam ao lado dela também se sentiram ofendidas e foram questionar Boca Rosa."Mas gente, depois fiquei tão nervosa e fui tentar entender porque ela tinha falado aquilo, mas ninguém tocou em ninguém, não teve porrad* como estão falando. As minhas amigas [que também fizeram reality] se sentiram ofendidas também e foram perguntar para ela o porquê dela estar fazendo aquilo, e mais uma vez ela bateu no peito para dizer que ela era a Boca Rosa e quem era eu?".

Por fim, a influenciadora deixou um recado para a empresária: "Não, não estou preocupada se você é 'a Boca Rosa', com sua quantidade de seguidores e seu engajamento... Ao contrário dos 'seus amigos', não preciso e nunca precisarei de você para nada. A não ser como exemplo do que não ser. Feliz ano novo", concluiu.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.