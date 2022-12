Bianca Andrade e Gabi Prado brigam em festa e troca de agressões repercute na web; veja vídeo

A madrugada deste sábado (31) foi movimentada para Bianca Andrade e Gabi Prado. As influenciadoras foram flagradas em uma briga e trocaram agressões durante uma das festas que antecede a virada do ano, na praia de Maracaípe, em Porto de Galinhas, Pernambuco.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, as duas supostamente trocam tapas, enquanto outras pessoas tentam separá-las para cessar a confusão.

Assista ao vídeo da briga entre Bianca Andrade e Gabi Prado

A festa de réveillon na região litorânea de Pernambuco reuniu diversos famosos neste fim de ano. Bianca Andrade foi curtir o local acompanhada de João Guilherme, com quem já viveu um affair, e da ex-BBBJuliette Freire.

Legenda: Bianca Andrade e Gabi Prado protagonizam briga em festa Foto: Reprodução/Instagram

Já a apresentadora Gabi Prado, um dos ícones do programa 'De Férias com o Ex', da MTV, foi vista ao lado dos influenciadores digitais Matheus Novinho, Thaylise Pivato e Erika Schneider

Até o momento, nenhuma das influenciadoras se manifestou sobre o assunto.