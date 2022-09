Solteira, Bianca Andrade chama pretendentes e brinca: 'É homem, é mulher'

A empresária e ex-BBB Bianca Andrade, 27, disse, em entrevista ao podcast 'Quem Pode Pod', apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, que está solteira e disposta a se relacionar com homens e mulheres.

"Galera, estou solteira. Pode falar comigo. É homem, é mulher... venha você também", brincou a 'Boca Rosa' no episódio desta terça-feira (6). Ela já comentou publicamente ser bissexual.

Giovanna Ewbank compartilhou um trecho da entrevista com Bianca no 'Reels' do Instagram. A fala da empresária sobre sua solteirice aconteceu depois de Fernanda Paes Leme confessar que sonhou com ela na última noite.

"Cê sabe que eu sonhei que tinha ficado com você?", perguntou Fernanda. "Verdade, essa noite", completou Giovanna, arrancando uma expressão de "choque" da influenciadora.

A dupla ainda perguntou com quantas pessoas Bianca já ficou em uma noite. "Transando ou beijando?", respondeu a ex-BBB, rindo.

Maternidade

No podcast, Bianca também falou sobre maternidade. Ela tem um filho, Cris, de um ano de idade, fruto da relação com Fred, apresentador do canal 'Desimpedidos'. O casal terminou o casamento em abril deste ano.

"A sobrecarga da mulher moderna, que é dona da empresa, mãe do bebê, e se culpa, e também é mulher, e precisa voltar a ter autoestima e lembrar quem é e se divertir sem se culpar, que é muito difícil", desabafou a influenciadora.

Solteirice

Bianca não esconde que está vivendo plenamente a solteirice. Desde o término com Fred, já circularam nas redes sociais vários boatos sobre novos affairs da ex-BBB, como quando disseram que ela estava tendo um romance com Joaco Piquerez, jogador do Palmeiras, e ela negou.

No último sábado (3), segundo a revista Quem, a empresária revelou que tem optado por sair mais com mulheres. Além disso, falou que está entrando em uma fase de "baixa".

"Quando me separei, estava passando o rodo. Agora, conversando com algumas amigas que se separaram recentemente, vimos que tem uma fase que tem rolê e depois isso baixa", compartilhou.